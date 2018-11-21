Иркутского губернатора терзает мертвый медведь

Под Новый год защитники животных получили своего рода подарок. Сперва на местном уровне, а затем на уровне Генпрокуратуры и СК всерьез началось расследование истории, которая «взорвала» соцсети еще в сентябре. Губернатору Иркутской области Сергею Левченко может грозить до пяти лет, если докажут, что он убил спящего в берлоге медведя.

В субботу стало известно о возбуждении уголовного дела «по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области». Как сообщили в Генпрокуратуре, проверяются сообщения о причастности к этому преступлению действующего губернатора региона Сергея Левченко.

Речь идет о варварской охоте, которую можно назвать охотой лишь с большой натяжкой (скорее это убийство беззащитного животного) и которая вот уже четыре месяца не дает покоя защитникам дикой природы и экологам, «бившим во все колокола». Еще в начале сентября в интернете появилась видеозапись, на которой человек, похожий на губернатора Левченко, сперва пристреливает ружье, а потом убивает спящего в берлоге медведя.

«Возможно, мы стали «затравкой» для этой истории – мы размещали посты, чтобы предупредить наших охотников, чтобы они не ходили к берлогам. Нам начали звонить, писать комментарии, тогда выяснилось, что на ролике в YouTube Сергей Левченко», – рассказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

Газета ВЗГЛЯД сообщила о губернаторской охоте еще в сентябре. Но, несмотря на публикации в прессе, бурную реакцию в соцсетях и негодование зоозащитников, складывается впечатление, что правоохранители обратили внимание на эту историю лишь в конце декабря. В минувший четверг на телеканале «Вести» вышел сюжет о губернаторской охоте. Автор сюжета подчеркнул: убийство спящего хищника является преступлением.

Как отметил в тот день Элмудрод Расулмухамедов, защитники природы надеются, что интерес к вопиющей истории возобновится и «все будет до какого-то логического конца доведено».

Действительно, в пятницу правоохранительные органы Иркутской области начали доследственную проверку по факту охоты на медведя. Вечером того же дня стало известно, что поручение провести проверку исходит от руководства МВД России. И наконец, как уже было сказано выше, начато уголовное дело.

Сообщается, что, если Следственный комитет докажет причастность иркутского губернатора к убийству хищника в берлоге, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Таково наказание за незаконную охоту, в обход запретов, введенных Минприроды. В приказе этого ведомства говорится: на бурого медведя запрещено охотиться с 30 ноября по 21 марта.

Пресс-служба губернатора заявляла, что охота проходила осенью 2016 года в Нижнеудинском районе и проводилась по всем правилам и согласно лицензии. Со слов самого Левченко, все проверки, проведенные Следственным комитетом, не выявили никаких нарушений.

Но, судя по нынешнему сообщению Генпрокуратуры, следственные органы полагают: событие имело место 5 января 2017 года. Тогда, по мнению следователей, «неустановленные лица» в ходе охоты убили медведя, а также «иных диких животных». К тому времени период охоты на этих животных истек, к тому же у охотников не было необходимой лицензии, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина сказала газете ВЗГЛЯД:

«Сегодняшняя победа, возбуждение дела, фигурантом которого может стать иркутский губернатор, – это прежде всего заслуга общественности, журналистов, ну и, конечно, организаций вроде нашей, занимающихся защитой животных».

Собеседница подчеркнула: зачастую, когда нет общественной огласки, дела и не возбуждаются, даже если признаки состава преступления налицо. А ведь случаи, когда чиновники были заподозрены в браконьерстве, в незаконной охоте, фактически – в убийстве животных, нередки.

К примеру, на контроле Общественной палаты сейчас находится расследование инцидента в Качугском районе той же Иркутской области: сообщается, что среди задержанных нетрезвых охотников оказался директор районного филиала Ангарского лесохозяйственного объединения. На сайте ОП отмечается, что «незаконная охота осуществлялась с использованием служебной техники, световых приборов» и безо всякой лицензии.

«Это их развлечение, – подчеркивает Анастасия Федюнина. – Но теперь на каждый такой случай люди обращают внимание, люди научились действовать. Раньше просто подписывались петиции и отправлялись в интернет. Сейчас все понимают, что, чтобы преступник понес наказание, нужно привлекать СМИ, нужно писать заявление в правоохранительные органы».

«Сейчас просто изменился механизм работы общественности. Моя организация ведет разъяснительную работу с людьми о том, как правильно писать, куда писать, на какие рычаги нажимать, чтобы был эффект», – подчеркивает руководитель ассоциации «Зооправо». Безусловно, добавляет Федюнина, резонанс, который получила история с охотой на медведя, связан с масштабами фигуры возможного фигуранта – Сергея Левченко. В самом деле, руководитель региона – это вам не чиновник лесного хозяйства.

Этот общественный резонанс может не лучшим образом сказаться на позициях губернатора, который руководит регионом с 2015 года. Совершенно очевидно, что такое действие, как охота на медведя в берлоге, будет воспринято его избирателями негативно, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

«Никакой необходимости в этом не было, тем более что сделано это было, со слов прессы, в подлой манере. Это не то, как в старые времена, когда мужчины выходили на медведя с рогатиной, тут дело другое – в комфортных условиях, с большим количеством людей, направить оружие на спящего мишку и нажать на курок. Подло это», –заметил собеседник.

Поэтому убийство медведя в берлоге было негативно воспринято как жителями области, так и на федеральном уровне. «В целом у нас к чиновникам привлечено особое внимание, и любые их действия, сомнительные с моральной точки зрения, сильно бьют по их имиджу», – подчеркнул Григорьев.

По сведениям иркутского регионального издания Babr24 , шумиха вокруг охотничьей истории уже активизировала слухи о возможной отставке Левченко весной 2019 года.