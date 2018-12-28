В МВД отреагировали на видео с охоты иркутского губернатора на спящего медведя

Руководство МВД поручило провести проверку после появления видеозаписи, на которой губернатор Иркутской области Сергей Левченко убивает спящего медведя.

«Руководством МВД России дано поручение начальнику ГУ МВД России по Иркутской области провести проверку опубликованных в СМИ материалов о незаконной охоте на медведя, имевшей место на территории региона», – рассказали ТАСС в МВД.

В ходе проверки планируется установить точное время и место событий, организаторов и участников охоты. Также будет дана правовая оценка их действиям.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Иркутской области начали доследственную проверку по факту варварской охоты губернатора Сергея Левченко на медведя.

Накануне на одном из телеканалов вышел сюжет об охоте Левченко, во время которой он расстреливает спящего в берлоге медведя. Зоозащитники обрадовались возобновлению интереса к этой теме.

Изначально видеозапись с Левченко появилась в интернете в начале сентября.