Экологи – Зюганову: Пост губернатора не может быть индульгенцией для незаконной охоты

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) попросило председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова проверить сообщения об участии губернатора Иркутской области Сергея Левченко в незаконной охоте.

ВООП обратила внимание лидера КПРФ на информацию об участии Левченко в незаконной охоте. Так, в Сети появилась видеозапись, на которой глава Иркутской области убивает медведя в берлоге. По мнению общества, партийная комиссия из старейших членов КПРФ, специализирующихся на природоохранной деятельности, должна заняться расследованием фактов возможного участия губернатора в незаконной охоте. В ВООП считают, что после проверки должен быть решен вопрос о применении к Левченко мер дисциплинарного воздействия на партийном уровне.

«Высокий пост губернатора и дружеские отношения с вами в данном случае не могут быть защитой или индульгенцией, это только повышает общественную значимость проступка и бросает тень на вас лично и на всю партию», – подчеркивается в обращении ВООП к Зюганову.

Ранее в МВД сообщали, что управление ведомства по Иркутской области, проверив видеозаписи и материалы в СМИ об убийстве медведя, возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты.