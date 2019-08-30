Бортко снялся с выборов в губернаторы Петербурга

Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко снялся с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга.

«Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – заявил Бортко в ходе дебатов кандидатов, передает ТАСС.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.