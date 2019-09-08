Эксперт: Шумков и Текслер провели сильные, яркие кампании

В Челябинской и Курганской областях завершились выборы губернаторов. Политолог Георгий Гаврилов в интерью газете ВЗГЛЯД охарактеризовал их как «предсказуемые», поскольку врио губернаторов в обоих регионах – Алексей Текслер и Вадим Шумков – достаточно уверенно шли к победе.

Научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН, политолог Георгий Гаврилов напомнил, что «Вадим Шумков был назначен на должность раньше Текслера на несколько месяцев. Он сразу так с места в карьер рванул, набрал хороший темп – и ему оставалось фактически в последние месяцы просто поддерживать тот уровень, который был набран еще к началу лета», – отмечает эксперт.

«В течение всей кампании не вызывало никаких сомнений то, что Шумков – это претендент номер один на губернаторское кресло в Кургане».

Гаврилов отметил, что выборная кампания в Челябинской области отличилась активностью, – по сравнению с выборами 2014 года выросла явка. «То есть люди увидели некую перспективу и активнее приняли участие в голосовании», – сказал политолог.

Никаких серьезных нарушений ни в Курганской, ни в Челябинской области замечено не было, сообщи эксперт. «Какая-то текучка есть. Но она всегда бывает, ведь в выборах участвуют миллионы людей, и без каких-то мелочей там, вероятно, не обойтись», – резюмировал Гаврилов.

Как сообщил ТАСС, по предварительным данным в Челябинской области победу одерживает врио губернатора Алексей Текслер (73,16%), а в Курганской – Вадим Шумков (81,4%).

Политолог, директор агентства «Монитор» Алексей Ширинкин также считает, что выборная кампания в обеих областях прошла активно.

«Явка достаточно высокая, это 40% с лишним в Челябинской области, около 40%, видимо, ожидается и в Курганской. Хотя кампания прошла в условиях непростой экономической ситуации, тяжелого социально-психологического самочувствия людей, – так, пенсионная реформа прошлого года оставила след. Не секрет, что все это оказывало понижающее действие на явку и ухудшало условия для кандидатов от партии власти, от действующих команд Вадима Шумкова и Алексея Текслера», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Тем не менее, были проведены сильные, яркие кампании. Шумков и Текслер – это, очевидно, политики новой федерации. Первое и главное качество обоих – открытость. Они смело шли в народ. Например, Алексей Текслер приехал на встречу с садоводами. Ожидалась достаточно комфортная встреча с группой, которая знали суть проблемы и ожидала, что врио губернатора даст им положительный ответ. Но рядом собрались и жители соседнего совершенно убитого, заброшенного рабочего поселка. И Текслер пошел к ним тоже. Не побоялся встречаться с людьми, с которыми из руководства давно уже не встречался. В этом смысле достаточно очевидна непоказная открытость, готовность даже к сложному разговору. Это качества и Шумкова, и Текслера», – считает политолог.

По мнению эксперт, видно, что оба этих политика прошли хорошую кадровую школу. «Как говорится, и под танки бросались, и с парашютом прыгали. Это все не пустые вещи. Кадровый резерв – политики интересные, сильные, и завоевавшие определенное доверие людей. Другое дело, что они получили высокий кредит доверия, и им придется его максимально успешно отрабатывать», – предупреждает Ширинкин.

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