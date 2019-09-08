СПЧ не выявил значительных нарушений на выборах в регионах России

Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах России, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.

Выводы группы сделаны по итогам работы членов СПЧ на избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Оренбургской, Тульской, Новосибирской областях, Калмыкии и Карачаево-Черкесии, говорится в сообщении на сайте Совета.

По итогам наблюдения правозащитники готовят доклад для представления президенту России.

Напомним, в 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. В общей сложности проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.