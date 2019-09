Шендерович попросил Навального не хамить и «с подлогами завязывать»

В Сети разгорелся спор между писателем Виктором Шендеровичем и блогером Алексеем Навальным из-за голосования на выборах в Московскую городскую думу.

Шендерович опубликовал фотографию испорченного бюллетеня с подписью: «Исполнил гражданский долг».

Навальный в Facebook грубо раскритиковал писателя. «А вот так делать ни в коем случае не надо. Иногда и умный человек может сделать что-то тупое, но зачем еще и гордиться этим? На этой картинке вы видите, как Виктор Шендерович проголосовал на кандидата «Единой России», – написал блогер.

Напомним, что Навальный продвигает проект «Умное голосование» (УГ), говоря своим сторонникам, за каких кандидатов они должны отдавать свои голоса.

Шендерович в ответ заявил, что Навальный совершает подлог. «Как минимум, не следует разговаривать со мной как с туповатым второклассником, которому пытаются втолковать элементарную арифметику, а он, дурачок, не въезжает, вынуждая несчастного учителя срываться на хамство… Я не второклассник, Алексей Анатольевич, а Вы не учитель. Как минимум мне», – подчеркнул он.

«Ваше предложение сосредоточиться на арифметике я услышал. Со стороны арифметики оно показалось мне слабеньким, со стороны этики – проигрышным. И я поступил так, как посчитал нужным, вот и все...» – отметил писатель.

«А хамить не надо, и с подлогами лучше завязывать», – заключил Шендерович.

К дискуссии подключился журналист Александр Рыклин. «Я-то думал, что во всем, что случится дальше, виноватыми объявят двух человек – Каспарова и Ходорковского... Но теперь к ним присоединился Виктор Шендерович! Welcome, как говорится, to the club! Не самая плохая компания, хочу тебе сказать... Но ответить перед общественностью все равно придется!» – написал он в Facebook.

«У меня ни нефти, ни гамбита завалящего... но третьим буду!» – выразил готовность Шендерович.

Напомним, списки «чистых и нечистых» политиков, составленные Навальным для «Умного голосования», рассорили блогера с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

В свою очередь бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров раскритиковал «УГ» Навального, обвинив блогера в аморальности и «сливе» протеста.

Выборы в Мосгордуму проходят в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 – самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Гражданская сила», «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста. К выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать 8 сентября до 20.00.