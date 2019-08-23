Каспаров обвинил Навального в аморальности и «сливе» протеста

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров раскритиковал проект «Умное голосование» Алексея Навального, обвинив блогера в аморальности и «сливе» протеста.

Каспаров напомнил об обсуждении тактики действий оппозиции на дебатах в сентябре 2011 года. «Тогда мы, вместе с Борисом Немцовым, выступали за разные формы бойкота предстоящих выборов в Госдуму, в то время как Алексей Навальный отстаивал идею голосования «за любую другую партию, кроме «Единой России», – написал Каспаров в Facebook, ответив, что тогда план Навального не сработал.

По его словам, теперь, когда через восемь лет «этот скомпрометированный политический проект выдается за «Умное голосование», это нельзя воспринимать иначе как оскорбление нашего интеллекта».

Каспаров указал на то, что бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, в целом не разделяющий его радикального взгляда на проблему российских выборов, также «подверг критике план «Умного голосования» Навального. При этом за свою позицию Ходорковский стал объектом резкой критики со стороны сторонников Навального.

«Настойчивые попытки всучить обществу интеллектуально протухший продукт, вкупе с игнорированием минимальных моральных норм, являются ярким свидетельством нарастающей моральной атрофии – типичной болезни политических сектантов», – добавил Каспаров.

По его словам, «никакие заумные PR-технологии, никакое провозглашение мифических целей (…) не могут служить оправданием отхода от моральных принципов. Любые аморальные сделки с властью, каким бы умными словами они ни прикрывались, имеют один результат – слив протеста и, как следствие, окончательное разрушение гражданского общества».

Ранее бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал проект «Умное голосование» Алексея Навального, в рамках которого блогер призывал на выборах в Мосгордуму голосовать за зарегистрированных кандидатов.

«Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, – предательство. Какими политтехнологическими резонами это бы не аргументировалось», – заявил Ходорковский.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин также выразил мнение, что технология так называемого «умного голосования», а также бойкот выборов в Мосгордуму не принесут пользу оппозиции.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 – от ЛДПР, 44 – от КПРФ и 40 – от «Справедливой России», также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.