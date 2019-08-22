Ходорковский жестко раскритиковал стратегию Навального

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал проект «Умное голосование» блогера Алексея Навального.

«Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, – предательство. Какими политтехнологическими резонами это бы не аргументировалось», – приводит слова Ходорковского Ura.ru.

Так он прокомментировал призыв Навального на выборах в Мосгордуму голосовать за зарегистрированных кандидатов.

Вместо этого олигарх призывает портить бюллетени.

Он также заявил, что не будет призывать своих сторонников «записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь». Так он отреагировал на призыв Навального оставлять свои персональные данные на сайте «Умного голосования». По мнению Ходорковского, эти данные легко могут оказаться в руках спецслужб.

Навальный, как считает Ходорковский, таким образом просто подставляет своих сторонников.

Ранее эксперты также заявили, что оппозиции на выборах в Мосгордуму не поможет «умное голосование» Навального.