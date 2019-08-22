Эксперт: «Умное голосование» и бойкот выборов не помогут оппозиции в Москве

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин выразил мнение, что технология так называемого «умного голосования», которое предполагает голосование за любого кандидата не от партии власти, а также бойкот выборов в Мосгордуму не принесут пользу оппозиции.

«Голосовать за любого, кроме партии власти, и каким-то образом пытаться эти выборы дальше бойкотировать и дальше пытаться в нескольких округах требовать отмены, переноса... И тот и другой вариант плохие, потому что идея умного голосования показала свою маленькую эффективность в 2011 году», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что идея с бойкотом выборов в Мосгордуму уже себя дискредитировала в ходе предыдущих кампаний.

«Это было на выборах разного уровня – региональных и президентских. Это может как-то понижать показатели явки, но в этом смысле тогда получится, что протест сам себя съел. Сначала протестными акциями политическую активность подняли, а затем призывом выборы бойкотировать все, что подняли, сами же и опустили», – отметил Костин.

В докладе экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) говорится, что на данный момент основной интригой на выборах депутатов Мосгордумы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, остается явка.

«Ряд экспертов высказывают гипотезу о том, что рост информированности и уплотнения событийного потока может привести к повышению явки на выборах в Мосгордуму», – говорится в докладе ФоРГО.

При этом эксперты отмечают, что «на данный момент достаточно сложно предметно говорить о том, насколько существенным будет повышение явки».

«В любом случае, если это (повышение явки) случится, главными его бенефициарами станут партии, которые на сегодняшний день имеют зарегистрированных кандидатов с достаточным электоральным потенциалом. В данном случае – КПРФ и «Яблоко», – говорится в докладе.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 – от ЛДПР, 44 – от КПРФ и 40 – от «Справедливой России», также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.