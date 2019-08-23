Политолог раскритиковал идеи Навального за «тоталитарное давление на личность»

Меры, предлагаемые Алексеем Навальным для освобождения задержанных за беспорядки в Москве студентов, приведут к нагнетанию в обществе агрессивности и нетерпимости, а также поспособствуют воскрешению самых одиозных аспектов тоталитарного давления на личность, считает ведущий научный сотрудник Института прикладных политических исследований ВШЭ Марк Урнов.

В своем Facebook Урнов написал, что меры, которые предлагает Навальный, «представляются неадекватными и способными привести не к освобождению арестованных, а, напротив, к увеличению их числа и нагнетанию в нашем интеллектуальном сообществе агрессивности и нетерпимости, которые затрудняют коммуникации и мешают поиску эффективных решений сложных политических проблем».

Политолог подробно проанализировал письмо Навального, которое содержит несколько основных призывов:

«Призыв к проведению серии как можно более массовых «смелых» акций – ответов на задержания участников. В переводе с мифопоэтического языка на язык политический «смелая акция» означает акцию несогласованную, то есть провоцирующую столкновения ее участников с силовиками, а значит и новые посадки участников акций», – пояснил Урнов.

«Призыв к «умному» голосованию, то есть к голосованию за кого угодно (включая коммунистов и элдэпээровцев), кроме тех, кто считается кандидатами от власти. (…) Назвать предлагаемое А. Навальным голосование умным, на мой взгляд, тоже можно сугубо условно. В самом деле, имеет ли смысл всерьез надеяться на то, что коммунисты и жириновцы, избравшись в МГД, будут выступать с оппозиционными инициативами и настаивать на освобождении арестованных? Поведение депутатов от КПРФ и ЛДПР в Государственной думе не дает для такой надежды никаких оснований. Столь же странно предполагать, что беспартийные кандидаты, которых оппозиция не считает «коллаборационистами», после избрания в МГД ни в коем случае не примкнут к партии власти. Все это, право слово, не бином Ньютона. Так что не понимать этого А. Навальный не может», – объяснил политолог.

«Призыв к созданию в Вышке и Бауманке «инициативных групп». Члены этих групп, по мысли А. Навального, должны обеспечить «методичный разговор с КАЖДЫМ студентом», рассказать им «о произошедшем», предложить «поставить подпись в поддержку», позвать «на митинг» и получить бы «огромную ведомость с переписью: кто за, кто против». Называя вещи своими именами, здесь говорится о создании в университетах не просто студенческих политических организаций, но организаций, которые концентрировали бы у себя информацию о политических предпочтениях каждого студента», – пояснил Урнов.

Он подчеркнул, что это предложение прямо противоречит букве и духу положения об университете. «Кроме того, его реализация будет, как мне кажется, способствовать воскрешению в нашем только начинающем процесс декоммунизации обществе самых одиозных аспектов тоталитарного давления на личность. Почти по Оруэллу: «Студент, твои братья видят тебя», – отметил политолог.

«Призыв провести анкетирование-информирование в учебных заведениях страны, «чтобы Кремль знал: все жители в России от 16 до 25 в курсе того, что их ровесники сидят в тюрьме только за то, что отказались считать себя «недействительной подписью». Не нужно быть социологом, чтобы различать «анкетирование» и «информирование», опрос и «политинформацию», – продолжил эксперт.

«Не нужно быть семи пядей во лбу и для понимания того, что ответы на ценностной окрашенный вопрос «Знаешь ли ты, что твои ровесники сидят в тюрьме только за то, что отказались считать себя «недействительной подписью»?», будут давать нарочито искаженную, сбивающую с толку, картину общественного мнения. Полагать, что А. Навальный этого не понимает, означало бы злостно занижать его IQ», – подчеркнул он.

«Терминология, используемая А. Навальным в обсуждаемом письме, создает впечатление, что мы присутствуем при рождении варианта оруэлловского «новояза», в котором «нарочитое столкновение с полицией» именуется «смелостью», «следование непродуманным указаниям Старшего брата» означает «быть умным», «поддержка Старшего брата» называется «собранием», а «политический контроль» – «инициативой», – подчеркнул Урнов.

Ранее Урнов объяснил, почему не стал подписывать скандальное письмо 19 политологов.