Авторов письма против «репрессий» обвинили в желании посеять хаос в России

Аналитик Марк Урнов обвинил авторов скандального открытого письма политологов против «репрессий» в России в нагнетании в стране «хаоса». Он счел письмо попыткой способствовать легитимации в России проявлений протестного уличного экстремизма, «вроде раздававшихся из толпы призывов убивать детей полицейских».

Ведущий научный сотрудник Института прикладных политических исследований ВШЭ Марк Урнов рассказал в Facebook, почему отказался подписывать скандальное открытое письмо 19 политологов против «репрессий» в России. По его словам, такое письмо способствует нагнетанию в стране «зла и хаоса», а не разрешению «нарастающей политической конфронтации».

«Формулы типа «вся фабула дела, по которому Следственный комитет практически ежедневно заключает под стражу все новых фигурантов, является полностью вымышленной, и по сути своей мало чем отличается от сочинявшихся сталинскими палачами расстрельных дел о «подкопах под Кремль», – пишет Урнов.

Аналитик добавил, что призыв подписантов письма «к началу всероссийской гражданской кампании против политических репрессий» приведет лишь к «росту поддержки антилиберальной части власти со стороны антилиберального большинства населения страны», и «легитимации пока еще спорадических, но тем не менее настораживающих проявлений протестного уличного экстремизма, вроде раздававшихся из толпы призывов убивать детей полицейских».

Он считает, что более конструктивным предложением было бы «обеспечение ныне сидящих в следственных изоляторах высококлассными адвокатами» и «обеспечение объективного и беспристрастного судебного расследования всех имевших место уличных эксцессов».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, «письмо 19 политологов» появилось накануне. В частности, в нем содержится призыв начать всероссийскую гражданскую кампанию «против политических репрессий». «Пикеты, листовки, граффити, коллективные обращения, ежедневные акции в поддержку тех, кто оказался в тюрьмах, против кого возбуждены уголовные дела, кому угрожают», – говорится в письме, среди подписантов которого оказались политологи Глеб Павловский, Лилия Шевцова, Аркадий Дубнов, Владимир Гельман, Георгий Сатаров и другие.

Эксперт Анна Федорова считает, что это письмо носит «абсолютно политический тенденциозный характер».

В Москве с июля проходят митинги радикальной оппозиции. Некоторые несогласованные акции сопровождались массовыми беспорядками. Протестующие требуют зарегистрировать на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму тех кандидатов, у которых был обнаружен брак в подписных листах. Однако на этой неделе ЦИК отказал многим кандидатам. Только «яблочник» Сергей Митрохин смог добиться права быть зарегистрированным, обратившись в суд.