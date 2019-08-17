Открытое письмо политологов против «репрессий» в России назвали тенденциозным

«Появление открытого письма 19 российских политологов – в чистом виде политизированная история с абсолютно понятными бенефициарами», – заявила газете ВЗГЛЯД эксперт Анна Федорова. Так она отреагировала на требование подписантов остановить фабрикацию «репрессий против инакомыслящих».

Президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова назвала открытое письмо 19 российских политологов политическим заказом.

«Если посмотреть на список подписантов, мы увидим, что среди с них нет известных правозащитников, которые известны тем, что защищали несправедливо осужденных. Напротив – вся эта история носит абсолютно политический тенденциозный характер», – считает политолог.

Федорова подчеркнула, что некоторые люди действительно нуждаются в защите, но открытое письмо политологов «направлено на благо мифических пострадавших». «Эта история направлена не на защиту невинно пострадавших, а исключительно на создание образа российской власти, которая «задушила все что могла», – считает эксперт.

По ее словам, письмо появилось «с прицелом под дальнейший медийный разгон всей этой ситуации». «Это письмо само по себе является поводом, а не реальным действием», – подытожила Анна Федорова.

Письмо было опубликовано на страницах Facebook накануне одним из подписантов – политологом Кириллом Роговым. «Мы призываем к началу всероссийской гражданской кампании против политических репрессий. Пикеты, листовки, граффити, коллективные обращения, ежедневные акции в поддержку тех, кто оказался в тюрьмах, против кого возбуждены уголовные дела, кому угрожают», – говорится в письме, среди подписантов которого выступили политологи Глеб Павловский, Лилия Шевцова, Аркадий Дубнов, Владимир Гельман, Георгий Сатаров и другие.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в сотрудников полиции, распыляли газ. Участники этих акций жалуются на действия полиции и требуют зарегистрировать на предстоящих выборах в Мосгордуму тех кандидатов, у которых был обнаружен брак в подписных листах.

Кроме того, 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы надеялись, что на мероприятие придут 100 тыс. человек.