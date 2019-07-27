На несанкционированной акции в Москве распылили газ и бросали камни в полицию

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы в сотрудников полиции, занимавшихся охраной правопорядка, полетели куски асфальта. Кроме того, во время незаконной публичной акции распылили газ.

Видео инцидентов публикует «Радио Свобода».

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, распыливших газ во время акции в Москве. «Газ распылили сверху, предположительно с балкона одного из домов на Тверской улице. Сейчас там работает уголовный розыск», – сказал источник.

Сотрудники спецназа ОМОН были вынуждены на какое-то время надеть противогазы, когда в ходе незаконной акции распылили газ.

Как сообщили в экстренных службах, порядка восьми сотрудников Росгвардии пострадали от распыления газа во время акции на Тверской улице. Уточняется, что у двоих «сильно пострадали глаза». Еще пять-шесть сотрудников также обратились за медицинской помощью, их травмы не оцениваются как серьезные.

Напомним, власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркивал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с законом. Градоначальник предупреждал, что, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

В свою очередь известный адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что организаторы несанкционированных акций, как правило, не несут ответственности за происходящее, а административное и уголовное наказание ложится на плечи обычных граждан, которые стали «пешками в этой игре».