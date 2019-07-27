Адвокат Аграновский назвал безответственными организаторов незаконной акции в Москве

Организаторы несанкционированных акций, как правило, не несут ответственности за происходящее, а административное и уголовное наказание ложится на плечи обычных граждан, которые стали «пешками в этой игре», заявил известный адвокат Дмитрий Аграновский.

«Система организации массовых мероприятий у нас сложная, но речь сейчас не об этом. Дело в том, что в таких случаях велика вероятность задержаний, возбуждения административных, а то и уголовных дел. Причем, как показывает опыт, страдают совершенно случайные, возможно, даже благородные люди, пришедшие из лучших побуждений. А организаторы – люди безответственные и деструктивные, как и их цели – безответственные и деструктивные. Ничего общего с выборами у этой акции нет, цель – как раз незаконное мероприятие как таковое. А люди становятся просто пешками в этой игре. Дискредитировать избирательный процесс как таковой и государство как таковое – вот, чего хотят организаторы. А полиция просто вынуждена будет выполняет закон и пресекать нарушения», – приводит слова адвоката РАПСИ.

Эксперт убежден, что ничего, кроме вреда, несанкционированные мероприятия не приносят.

«Из-за таких акций потом легальные митинги сложно провести. Кстати, на Украине, например, ряд сил вообще исключен из политического процесса, они просто запрещены. У нас такого нет, не допущенные к выборам люди элементарно не смогли необходимые подписи собрать. Это не оппозиция, это деструктивные силы. Власть с ними борется, потому что государство просто вынужденно себя защищать. И я, как гражданин, жду этого от государства, чтобы оно не шло у таких людей», – заключил Аграновский.

В свою очередь член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что повсеместное предупреждение о незаконности планируемого в Москве публичного мероприятия лишает его участников шанса избежать ответственности.

«На мой взгляд, после всех официальных предупреждений со стороны полиции участие в сегодняшнем мероприятии – это прямое и совершенно очевидное нарушение закона. И оно опасно не только с точки зрения безопасности, но, если будут провокации и последующие жесткие задержания, если толпа будет организовывать явные нарушения, то могут пострадать просто проходящие мимо люди. Нахождение там явно не является хорошим вариантом время препровождения», – сказал Григорьев.

По его словам, в данном случае не сработает даже известное «незнание закона не освобождает от ответственности». «Были все предупреждения, поэтому здесь как раз «знание». Я призываю всех в этом не участвовать. Любыми другими способами можно высказать свое мнение: одиночные пикеты регулярно я вижу возле той же Думы, можно писать в органы власти или соцсети. Можно показать свою точку зрения на выборах, отдав за кого-то свой голос или не отдав», – сказал Григорьев.

Ранее в субботу мэр российской столицы Сергей Собянин выступил на тему несанкционированных митингов в Москве. Он указал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

Накануне руководитель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что обеспокоен планами по проведению несогласованного митинга перед зданием мэрии в Москве.