Мэр российской столицы Сергей Собянин выступил на тему несанкционированных митингов в Москве. Он указал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

Собянин написал в Twitter, что «горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов».

Так, «по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей».

Он подчеркнул, что «любые правовые вопросы решаются в установленном порядке», и «попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут».

«Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», – указал мэр.

В свою очередь популярный российский автор озвучек к зарубежным фильмам Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, в видео на своем YouTube-канале предостерег жителей Москвы от посещения несанкционированного митинга в субботу, 27 июля. По его словам, агрессивное поведение на незаконной акции может сломать жизнь человеку.

«Деньги за организацию митинга получат организаторы. А ты просто получишь по башке. В самой вероятной перспективе – применение к тебе, как к нарушителю, спецсредств. (...) Сильно повезет, если отделаешься штрафом. Если придет в голову нападать на полицейских, то сядешь надолго. Наказание за участие в подобных мероприятиях будет вписано в твою биографию навсегда. И когда ты захочешь устроиться на работу, служба безопасности узнает о твоих подвигах сразу. И как сложится после этого твоя трудовая биография, посмотришь сам», – сказал он.

Telegram-канал «Акитилоп» со ссылкой на источник в команде экс-кандидата в депутаты Ильи Яшина сообщил, что его штаб изначально был ориентирован на ошибки в подписях, которые заставили бы избирком отказать ему в регистрации на выборах. Это стало бы поводом для акций протеста.

Член Совета по правам человека при президенте России, адвокат Шота Горгадзе также прокомментировал в Twitter призывы выходить на несанкционированные акции.

Он задался вопросом о том, «сколько людей готовы стать массовкой», необходимой для «фото-видеоряда задержаний на несанкционированном митинге», а также указал, что «провокаторам нужен не диалог, а провокация, чтобы показать задержания».

«Кстати, фразы на английском выучили?», – с иронией добавил он.

Ранее политолог Павел Данилин прокомментировал газете ВЗГЛЯД заявление блогера Алексея Навального о том, что на сбор подписей в Москве каждому кандидату нужно не менее 1 млн рублей.

«Люди изначально не рассчитывали, что соберут честные подписи. Они закладывались на то, что какая-то часть будет собрана, а большая часть фальсифицирована», – сказал Данилин.

Отмечалось, что, по данным Мосгоризбиркома, у «независимых кандидатов» эти траты значительно меньше.

Кроме того, подпись умершего члена избиркома была обнаружена в подписном листе кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Всего же в подписных листах кандидатов в Мосгордуму нашли 300 «мертвых душ», причем больше всего их было у претендента от партии «Возрождение России» Александра Загородних.

В Мосгоризбиркоме напоминали об уголовной ответственности за подписи «мертвых душ».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале с «мертвыми душами».

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.