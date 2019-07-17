В Мосгоризбиркоме напомнили об уголовной ответственности за подписи «мертвых душ»

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что члены окружных избиркомов могут передать правоохранителям данные о включении подписей умерших людей в подписные листы ряда независимых кандидатов в Мосгордуму.

«(Кандидаты) лучше бы со своими сборщиками разобрались, это же уголовная ответственность», – заявил Горбунов, слова которого приводит портал Znak.

Он уточнил, что подписи умерших людей были обнаружены в подписных листах кандидата в депутаты от 43-го округа Любови Соболь, кандидата в депутаты от 5-го округа Дмитрия Гудкова, а также других независимых кандидатов. В частности, в подписном листе кандидата в Мосгордуму Любви Соболь была найдена подпись покойной секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат Лилии Симанковой.

Прецеденты по обращению по таким фактам в полицию уже были, добавил Горбунов.

Он также назвал основные нарушения при выдвижении кандидатов в Мосгордуму.

Всего, по словам Горбунова, зарегистрированы 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Всего зарегистрированы представители девяти партий, они войдут в избирательные бюллетени.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, у всех кандидатов, получивших отказ в регистрации, найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ».