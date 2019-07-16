Подпись умершего члена избиркома обнаружена в списках Соболь

В понедельник в столичной Окружной избирательной Комиссии 43 избирательного округа почтили память секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат Лилии Симанковой, подпись покойной была найдена в подписном листе кандидата в Мосгордуму Любви Соболь.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Арбат Лилия Симанкова скончалась два месяца назад – 16 мая, передает «Версия». Тем не менее, ее подпись была поставлена в подписном листе за кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь, при том, что сбор подписей стартовал лишь в июне, что свидетельствует о подделке.

Минута молчания в честь умершей женщины, чья подпись была сфальсифицирована, была прервана юристом Соболь. Правозащитник сорвал минуту памяти криками.

Напомним, что ранее стало известно о наличии в подписных листах в поддержку кандидата в депутаты Московской городской думы Любови Соболь ряда так называемых «мертвых душ». В частности, в числе подписавшихся оказались Елизавета Роговина и Анатолий Ткаченко, которые в действительности уже не были живы на момент сбора подписей.

То, каким именно образом подписи указанных лиц попали в подписные листы кандидата, предстоит выяснить. Сама же Любовь Соболь отказалась от комментариев на этот счет.

Отмечается, что всего же в ходе проверок подписных листов кандидатов в Мосгордуму было обнаружено пятьдесят подписей «мертвых душ» – умершие люди были указаны в числе поддержавших кандидатуры шести претендентов на пост депутатов МГД. Об этом сообщил общественный деятель, юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

По его словам, информация о подделке подписей была выявлена в ходе выборочной проверки 300 подписантов независимых кандидатов на выборы в городскую думу, которую Ремесло провел совместно с волонтерами. В задачи волонтеров входила проверка имен подписавшихся при помощи социальных сетей. Кроме того, они ходили по квартирам для того, чтобы достоверно выяснить, проживает ли по указанному адресу подписавшийся человек.