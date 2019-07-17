«Мертвые души» не пустили в Мосгордуму

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Китайцы нацелились на покупку завода «Мотор Сич» – крупнейшего предприятия украинского авиапрома. Вместе с заводом Китай получит технологию производства больших авиадвигателей. Сейчас ей обладают всего лишь шесть стран в мире. Подробности...
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Как десятки граждан России попали в плен на Украине

Попытки обмена пленными предпринимались неоднократно - но почти все из них оканчивались фиаскоФото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
Сразу пять десятков граждан России захвачены Украиной в плен. По крайней мере, именно такие данные обнародовала сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кто все эти люди, как они были захвачены Украиной и каким образом Киев манипулирует списками для обмена? Подробности...
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«Ворам в законе» придется эмигрировать

Гражданин Шишканов до сих пор чувствовал себя вольготноФото: «Прайм Крайм»
В Подмосковье арестован Олег Шишканов, которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность, и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на родине, пора ударяться в бега. Подробности...
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Какую геополитическую выгоду принесут С-400 России и Турции

Реджеп Эрдоган и его министр иностранных дел в обществе Трампа и ПутинаФото: Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских С-400 усилят НАТО. Правда, в самом альянсе опасаются раскола и чуть ли не выхода Анкары из организации. Турки не выйдут из НАТО в краткосрочной перспективе, хотя политика Эрдогана и нацелена на сближение с Россией и дистанцирование от США. Что, несомненно, очень выгодно России и совершенно не устраивает атлантистов. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

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Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
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Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

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Российское общество на глазах превращается в сварливую старуху, которая все время ищет повод, чтобы снова обидеться на весь окружающий мир. Это бессмысленно. России нужно, наконец, зациклиться на себе. Подробности...
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Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что там делать человеку, пока непонятно, но очевидно, что это прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья. Подробности...
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              «Мертвые души» не пустили в Мосгордуму

              В Мосгордуму с «мертвыми душами» не по пути   17 июля 2019, 00:55
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев,
              Андрей Резчиков

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              Ряд московских оппозиционеров оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. У них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей. В то же время не подтвердились заявления исключенных из гонки кандидатов об отбраковке реальных подписей, отданных за них избирателями.

              Вечером во вторник, Мосгоризбирком зарегистрировал более 200 кандидатов в депутаты городской думы, еще 27 было отказано в регистрации. В частности, отказ получили оппозиционеры: Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин. Ранее в регистрации в качестве кандидата было отказано и Илье Яшину.

              Причина отказа – превышение допустимого количества брака в подписях избирателей (не более 10%). Но оппозиция, несмотря на присутствие «мертвых душ» в своих подписных листах, все равно требует зарегистрировать всех кандидатов и зазывает своих сторонников на новые митинги.

              Во вторник встречу с так называемыми независимыми кандидатами в депутаты провел зампред Центризбиркома Николай Булаев. Однако на нее не пришли Соболь, Яшин и Гудков. Именно они больше других жаловались на то, что их не допускают к выборам, забраковав часть собранных ими подписей. Зато пришел «яблочник» Сергей Митрохин и потребовал регистрировать всех независимых самовыдвиженцев, предоставивших необходимое количество подписей, поскольку процедура проверки подписей, по его мнению, не работает должным образом.

              Зампред ЦИКа в ответ заявил, что попытка некоторых кандидатов решить проблему методами уличного давления говорит о слабости их позиции. Если зарегистрировать всех желающих, то это может вылиться в «следующий шаг – хочу, чтобы все, кто зарегистрирован, стали депутатами», добавил Булаев.

              При этом избирательные комиссии действуют на самом деле в интересах кандидатов и стремятся сделать выборы максимально конкурентными, поясняют в Мосгоризбиркоме. Поэтому все сомнения трактуются в пользу кандитатов, а любые обращения рассматриваются максимально оперативно. Так, по заявлению Соболь комиссия проверила жалобы на признание недостоверными подписей журналиста Ильи Азара и актера Михаила Ширвиндта в ее поддержку. Сама кандидатка публично утверждала, будто эти подписи комиссия отклонила как поддельные. «Эта информация не нашла подтверждения, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными», – возразили ей в горизбиркоме. Ранее слухи о некоторых непризнанных подписях развеял и зампред Общественной палаты Москвы, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

              «Ни Ширвиндта, ни Лукьяновой, ни Азара в «непризнанных» подписях итоговой ведомости нет»,

              – писал Венедиктов в Twitter. Все подобные истории «вбрасываются» на публику, чтобы вывести людей на улицы, сетует Булаев.

              Тем временем в городском избиркоме давали подробные пояснения по каждой конкретной фамилии. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, например, сообщил президентскому СПЧ об итогах проверки подписей четырех граждан, обратившихся в СПЧ в связи с тем, что их подписи были признаны недействительными. По информации Мосгоризбиркома, подписи двух избирателей (Лукьянова Е.А., Чепуренко А.Ю.) отсутствуют в ведомостях недействительных подписей и признаны комиссией достоверными, сообщается на сайте СПЧ.

              Подписи других двух избирателей имеются в подписных листах, но не были учтены в связи с допущенными ошибками сборщиками подписей от кандидатов. Например, Подплелова Ольга была вписана в подписной лист как «Подопелова», что фактически совершенно другая фамилия. Но эти ошибочные сведения были подписаны кандидатами и с ошибками представлены в избирательную комиссию.

              А вот подпись Виктора Шейниса в поддержку кандидата Елены Русаковой признана недействительной из-за «нарушения сборщиком заполнения подписного листа»: сборщик написал за избирателя дату, однако по закону избиратель обязан заполнять поля даты своей рукой.

              При этом никто из требующих допуска к выборам оппозиционеров не объяснил, почему в листах оказалось столько брака. Особенно скандальным стало появление в них «мертвых душ». Об этом, в частности, писал член Общественной палаты Илья Ремесло. Он опубликовал результаты своего расследования и привел фотографии могил тех, кто якобы поддержал самовыдвиженцев - в целом, в подписных листах оппозиционеров Соболь, Гудкова, Жданова, Александра Соловьева и Кирилла Гончарова данные 50 умерших москвичей. 

              Накануне Ремесло рассказал о «мертвых душах» и у Митрохина, у которого признали недействительными 618 подписей. В частности, в его листе значится гражданка Роганова Антонина Александровна, 1936 года рождения, которая «уже 2 года как мертва». «Вот и ее могила. Совпадает и адрес, и год рождения, и паспортные данные», – сообщил Ремесло, приведя фотографии могилы Рогановой. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он подчеркнул, что смерть Рогановой подтверждена справкой: «Я не понимаю, почему Митрохин продолжает качать права».

              Курьезный и при этом печальный случай в понедельник произошел в комиссии 43-го округа – там почтили память секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат Лилии Симанковой. Симанкова скончалась два месяца назад – 16 мая. Тем не менее, как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, ее подпись каким-то образом оказалась в подписном листе Любови Соболь, при том, что сбор подписей стартовал лишь в июне, что свидетельствует о подделке. Минута молчания в честь умершей женщины, чья подпись была сфальсифицирована, была прервана репликами раздосадованной Соболь и ее юриста.

              В числе подписавшихся за Соболь оказались Елизавета Роговина и Анатолий Ткаченко, которые на самом деле также уже ушли из жизни к моменту сбора подписей.

              «Очевидно, что действия и требования оппозиционных кандидатов не имеют ничего общего с демократией. Они хотят незаконного признания приоритетности своих прав над правами других кандидатов. И их отказ исполнять определенные законом процедуры и в целом наплевательское отношение к закону свидетельствует о том, что они выводят себя за правовое поле и требуют к себе особого отношения», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

              По его словам, оппозиционные кандидаты выдают себя за некое привилегированное сословие.  «Потому подписи пусть собирают обычные люди, а оппозиционеров нужно регистрировать просто потому, что у них хорошие лица», – продолжил эксперт. 

              «Более того, они требуют создать прецедент, в соответствии с которым тот, кто может привести за собой толпу сторонников – может указывать государству, что и как ему делать.

              Такую позицию мы неоднократно наблюдали у наших украинских соседей. Допустить что-то подобное в России – значит разрушить правовую базу и разрушить согласие в обществе, – считает собеседник.  – Но я убежден в том, что государство не пойдет ни на какие уступки этим шантажистам». В ближайшие полторы-две недели, когда закончится процесс регистрации, все это прекратится, надеется Данилин. 

              Как известно, выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Все 45 депутатов Мосгордумы избираются по одномандатным округам. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов закончился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился на следующий день. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

              Тем временем, за ходом кампании следят и в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков призвал в случае сомнения в правомерности решений избиркома обращаться в суд. «Истину глаголет суд, и если будут какие-то возражения, если будут какие-то жалобы, то всегда можно прибегнуть к судебной практике и уже, ориентируясь на суд, можно будет делать какие-то выводы», – сказал представитель Кремля. При этом, по его мнению, на данный момент «все остальные выводы являются рассуждениями».


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