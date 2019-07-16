Независимые кандидаты в Мосгордуму встретились с зампредом ЦИК

Зампред Центризбиркома Николай Булаев встретился с так называемыми независимыми кандидатами в депутаты Московской городской думы.

Примечательно, что самые активные независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ильи Яшин и Дмитрий Гудков не пришли на встречу, зато участие в ней принял представитель «Яблока» Сергей Митрохин, сообщает BFM.ru.

По итогам встречи Булаев заявил, что информация о якобы большом количестве незаконно отбракованных подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму не подтвердилась. «Я знаю о некоторых фамилиях, которые вначале в интернете звучали, что якобы их подписи признаны недействительными. Потом оказалось, что эти подписные листы все приняты избирательными комиссиями», – сказал он.

По его словам, «ни о каком отклонении в подписях этих людей речи не шло и не могло быть». «Эти вещи выбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации. Пока ни одной подтвержденной фамилии, исключенной незаконно из списка, я не услышал», – уточнил Булаев, передает ТАСС.

Он также заявил, что попытка ряда кандидатов решить проблему через улицу говорит о слабости их позиции.

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на 16 июля отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, еще по 47 выдвиженцам решение будет принято во вторник. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Ранее среди поддержавших кандидатов в Мосгордуму были найдены «мертвые души». Об этом сообщил член Общественной палаты Илья Ремесло, который опубликовал результаты расследования и привел фотографии могил тех, кто якобы поддержал выдвиженцев. В то же время в Мосгоризбиркоме рассказали о шантаже со стороны ряда кандидатов в Мосгордуму.

Напомним, в воскресенье полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября в единый день голосования. Все 45 депутатов Мосгордумы избираются по одномандатным округам, как и на прошлых выборах.