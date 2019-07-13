Власти Москвы согласовали митинги в связи с выборами в Мосгордуму на 20 и 21 июля

Правительство Москвы согласовало запланированные на выходные 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму, сообщил первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

В частности, по его словам, санкционирована акция организаторов Ефремова И.В., Чинарова И.С., Овчарова А.К., и Синицына С.В., которая пройдет 20 июля с 14.00 до 16.00 мск с количеством участников до 15 тыс. человек, передает «Интерфакс».

На той же площадке 21 июля с 14.00 до 16.30 состоится митинг с количеством участников до 10 тыс. человек, организованный Федоровым Г.В., Кагарлицким Б.Ю. и Жуковским В.С.

Ранее в субботу сообщалось, что Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.