ЦИК указал на слабость позиции зовущих людей на улицу кандидатов

Зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев по итогам встречи с кандидатами в депутаты Мосгордумы заявил, что попытка ряда кандидатов решить проблему через улицу говорит о слабости их позиции.

В то же время, по словам Булаева, ЦИК пока не расценивает ситуацию как кризисную. «Время для обращения в ЦИК еще не наступило», – заявил Булаев, имея в виду, что можно будет обжаловать решение Мосгоризбиркома, если он подтвердит отказы окружных комиссий в регистрации.

Что касается жалоб вполне реальных москвичей на признание их несуществующими, то в ЦИК пока не видели ни одного подтвержденного случая, когда подпись такого избирателя была признана недействительной, заявил Булаев. В том числе с подписью профессора ВШЭ Елены Лукьяновой все оказалось в порядке, говорит он. Все подобные истории «вбрасываются» для того, чтобы вывести людей на улицы, утверждает Булаев, пишут «Ведомости».

Ранее среди поддержавших кандидатов в Мосгордуму были найдены «мертвые души». Об этом сообщил член Общественной палаты Илья Ремесло, который опубликовал результаты расследования и привел фотографии могил тех, кто якобы поддержал выдвиженцев. В то же время в Мосгоризбиркоме рассказали о шантаже со стороны ряда кандидатов в Мосгордуму.

Напомним, в воскресенье полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября в единый день голосования. Все 45 депутатов Мосгордумы избираются по одномандатным округам, как и на прошлых выборах.