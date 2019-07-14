У Мосгоризбиркома задержали оппозиционеров, пытавшихся установить палатки

Столичные полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

«В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали. В связи с чем за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), были задержаны более 25 человек, в том числе ряд организаторов несогласованной акции», – сказал источник ТАСС.

По его словам, в настоящее время задержанные доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства.

На YouTube между тем появилось видео того, как участники несанкционированного митинга провоцируют полицию у здания Мосгоризбиркома.

Фотографии того, как участники акции устанавливают палатки возле здания Мосгоризбиркома, опубликованы в Twitter газеты ВЗГЛЯД.

Оппозиционеры попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки у Мосгоризбиркома pic.twitter.com/iMNB5p3nyy — Взгляд (@vzglyad) 14 июля 2019 г.

Любовь Соболь ударила офицера полиции. Статья 317 УК РФ. pic.twitter.com/RG5eXWNS4P — Илиас Меркури (@imerkouri) 14 июля 2019 г.

По данным полиции, на несанкционированной акции в центре Москвы собрались около 1 тыс. участников. Организаторы заявили о намерении сделать акцию бессрочной.

Митингующие выступали против недопуска нескольких кандидатов на выборы в Мосгордуму. Накануне вечером оппозиционеры Дмитрий Гудков и Любовь Соболь сообщили, что избиркомы нашли у них достаточное для отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму число недействительных подписей избирателей.

В пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сообщили, что встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы, анонсированная на 14 июля, будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Ее участники и организаторы могут быть привлечены к ответственности.

Глава Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена напомнил, что если после призывов прийти на несанкционированный митинг последуют задержания граждан, ответственность за это будет лежать на самих кандидатах.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Борисов заявлял, что не видит оснований для проведения акции кандидатами в депутаты Мосгордумы. Он подчеркивал, что это неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства.

Отметим, что властями Москвы были согласованы публичные мероприятия на 20 и 21 июля 2019 года.