Кандидатам в Мосгордуму напомнили о последствиях несанкционированных митингов

Глава Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена напомнил кандидатам в депутаты Мосгордумы, что если после призывов прийти на несанкционированный митинг последуют задержания граждан, ответственность за это будет лежать на них.

Ранее ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями. При этом, как уточняют в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, организаторы акции не предупреждали власти о проведении такой встречи, передает РИА «Новости».

«Тут важно знать потенциальным законодателям, которые приглашают на это мероприятие, что есть статья 7 федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» – об уведомлении проведения публичных мероприятий. И тут при призывах прийти на публичное мероприятие, конечно, ответственность лежит на каждом из кандидатов», – сказал Кучерена.

По его словам, необходимо быть предельно корректными в своих намерениях, поскольку на акциях возможны задержания граждан.

В свою очередь, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что несогласованная акция – это попытка незаконным образом надавить на власть, чтобы добиться регистрации.

«Конечно же, это не встреча с избирателями. Муниципальные депутаты, за которых они пытаются спрятаться, за своих сторонников среди муниципальных депутатов, они должны эти встречи проводить на территории своего района муниципального», – заявил он.

По его словам, подобные попытки весьма наивны, «поскольку есть закон», а «любая власть всегда руководствуется требованием закона».

Ранее власти Москвы согласовали митинги в связи с выборами в Мосгордуму на 20 и 21 июля.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.