На несогласованную акцию оппозиции в Москве вышла одна тысяча человек

В несогласованном городскими властями публичном мероприятии в центре Москвы приняли участие около тысячи человек, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

«В несогласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около одной тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.

Участники митинга собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы, а затем до здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. Задержаний в ходе акции не было.

Навальный и Ко в попытке надавить на Мосгоризбирком вывели на протестную акцию несколько сотен сторонников. По утверждениям несостоявшихся кандидатов, реально их поддерживают сотни тысяч.



P.s. Когда используешь подписи мертвых, будь готов, что митинговать за тебя они не пойдут pic.twitter.com/OfcIO6rhMo — Актуальная Политика (@Current_policy) 14 июля 2019 г.

Митингующие выступали против недопуска нескольких кандидатов на выборы в Мосгордуму. Накануне вечером оппозиционеры Дмитрий Гудков и Любовь Соболь сообщили, что избиркомы нашли у них достаточное для отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму число недействительных подписей избирателей.

В пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сообщили, что встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы, анонсированная на 14 июля, будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Ее участники и организаторы могут быть привлечены к ответственности.

Глава Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена напомнил, что если после призывов прийти на несанкционированный митинг последуют задержания граждан, ответственность за это будет лежать на самих кандидатах.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Борисов заявлял, что не видит оснований для проведения акции кандидатами в депутаты Мосгордумы. Он подчеркивал, что это неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства.

Отметим, что властями Москвы были согласованы публичные мероприятия на 20 и 21 июля 2019 года.