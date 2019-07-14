В СПЧ не увидели оснований для проведения акции кандидатами в МГД

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Борисов не видит оснований для проведения акции кандидатами в депутаты Мосгордумы и считает, что это неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства.

«В этой ситуации я даже не вижу оснований митинговать с точки зрения как защиты прав человека... Когда по любому поводу пытаться выходить на улицы – это совершенно неправильная позиция и даже неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства», – приводит его слова РИА «Новости».

Правозащитник отметил, что сначала надо разобраться – посмотреть, действительно ли есть какие-либо нарушения закона, тогда уже принимать меры и, прежде всего, в установленном законом порядке.

Ранее власти Москвы согласовали митинги в связи с выборами в Мосгордуму на 20 и 21 июля.

При этом ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями. Глава Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена напомнил, что если после призывов прийти на несанкционированный митинг последуют задержания граждан, ответственность за это будет лежать на самих кандидатах.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.