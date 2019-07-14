В Москве прошла несогласованная акция оппозиции

В Новопушкинском сквере в Москве в воскресенье прошла несогласованная акция оппозиции. Участники митинга протестовали против недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее у этих кандидатов было обнаружено значительное число недействительных подписей избирателей.

По оценке журналистов, в сквере собралось несколько сот человек.

Газета «Ведомости» отмечает, что митингующие выступали против недопуска нескоььких кандидатов на выборы в Мосгордуму. Накануне вечером оппозиционеры Дмитрий Гудков и Любовь Соболь сообщили, что избиркомы нашли у них достаточное для отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму число недействительных подписей избирателей.

Часть участников посли несогласованной акции по призыву организаторов собралась возле здании мэрии Москвы. Отмечается, что полиция не производила задержаний.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло в своем Twitter прокомментировал численность несогласованного митинга. «Ок, возьмем среднее число – 500 человек. Сколько всего подписантов у десятка оппозиционных кандидатов? Около 40 тыс. человек. Ой, а где же они? Ребятки, вы бы на кладбище пошли со своим митингом. Там больше ваших сторонников, чем в этом бренном мире», – отметил он.

Ранее Ремесло сообщал, что в подписных листах оппозиционеров Любови Соболь и Дмитрия Гудкова обнаружились данные 50 умерших москвичей. По его словам, из-за фальсификаций, допущенных оппозиционерами, сборщикам подписей грозит уголовная ответственность.

Навальный и Ко в попытке надавить на Мосгоризбирком вывели на протестную акцию несколько сотен сторонников. По утверждениям несостоявшихся кандидатов, реально их поддерживают сотни тысяч.



P.s. Когда используешь подписи мертвых, будь готов, что митинговать за тебя они не пойдут pic.twitter.com/OfcIO6rhMo — Актуальная Политика (@Current_policy) 14 июля 2019 г.

В пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сообщили, что встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы, анонсированная на 14 июля, будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Ее участники и организаторы могут быть привлечены к ответственности.

Глава Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена напомнил, что если после призывов прийти на несанкционированный митинг последуют задержания граждан, ответственность за это будет лежать на самих кандидатах.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Борисов заявлял, что не видит оснований для проведения акции кандидатами в депутаты Мосгордумы. Он подчеркивал, что это неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства.

Отметим, что властями Москвы были согласованы публичные мероприятия на 20 и 21 июля 2019 года.