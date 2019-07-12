«Мертвые души» Соболь и Гудкова подвели сборщиков подписей под уголовную ответственность

В подписных листах оппозиционеров Любови Соболь и Дмитрия Гудкова обнаружилось данные 50 умерших москвичей, сообщил юрист, член Общественной палаты России Илья Ремесло. По его словам, из-за фальсификаций, допущенных оппозиционерами, сборщикам подписей грозит уголовная ответственность.

«Есть две схемы фальсификации. Первая, когда сборщик сам участвовал в фальсификации. Но в этом случае сборщиков использовали «втемную». Эти листы были частично заполнены, а полностью заполнены позднее. Уголовная ответственность «светит» не оппозиционерам, а сборщикам», – сказал Ремесло на пресс-конференции в РИА «Новости».

Теперь оппозиционеры готовят заявления против своих же сборщиков, чтобы сделать тех виновными, добавил юрист.

По его словам, было проверено 300 собранных подписей. В 150, по словам Ремесло, были нарушения, а еще 50 содержали данные умерших людей. Юрист продемонстрировал фотографии могильных памятников нескольких из них.

Ремесло сообщил, что обратился в Мосгоризбирком с просьбой опубликовать «листы с покойниками».

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома, нарушение в сборе подписей обнаружилось у кандидата в депутаты Константина Янкаускаса.

«В ходе проверки подписных листов кандидата Константина Янкаускаса, заявившего о выдвижении по 31-му избирательному округу, рабочая группа окружной избирательной комиссии установила, что часть подписей избирателей собрана с нарушением действующего законодательства», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, судя по представленным финансовым документам, листы, на которых собирались подписи, заполнены до официальной даты оплаты изготовления листов из фонда кандидата. По закону – подписи, собранные до оплаты изготовления подписных листов, являются недействительными.

В избиркоме отметили, что, по словам Янкаускаса, изготовление подписных листов он оплатил по безналичному расчету своевременно, однако по факту, отраженному в документах, такое перечисление с его счета состоялось только 27 июня. Оплатить изготовление подписных листов следует до начала сбора подписей, делать это надо сразу после выдвижения. Янкаускас выдвинулся в первый день, 6 июня, сразу начал собирать подписи. Закончилось выдвижение кандидатов 5 июля.

В пресс-службе рассказали, что в распоряжении комиссии есть как представленные лично кандидатом 6 июля документы, так и видеозапись происходящего, полностью опровергающие слова Янкаускаса.

Также 6 июля прием документов кандидата происходил в присутствии сотрудников полиции, предоставленных Янкаускасу по его просьбе. Все действия с документами были проведены с тщательным соблюдением всех норм законодательства.

«После обнаружения нарушения Янкаускас обвинил в «подмене документов» членов ОИК и потребовал от председателя комиссии поменять платежные документы, ранее предоставленные в комиссию им самим, на новые. Получив отказ в своей незаконной просьбе о негласной замене квитанции, кандидат Янкаускас обвинил в подмене документа членов ОИК. Фактически Янкаускас требует от членов комиссии совершить преступление, характеризуемое как подлог», – рассказали в пресс-службе.

Мосгоризбирком отмечает, что попытки давления на членов избирательной комиссии и медийная манипуляция фактами с целью скрыть ранее допущенные нарушения содержат признаки ряда нарушений законодательства.

«Проверка документов и подписей, представленных кандидатом, продолжается, по результатам ОИК будет вынесено соответствующее решение», – добавили в пресс-службе.

Ранее в пятницу член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что среди подписей некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены имена уже умерших избирателей.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.