Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли «мертвые души»

Среди подписей некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены имена уже умерших избирателей, сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

«Кандидатов вам пока не назову пофамильно и сколько там таких нашли. Но факты такие есть. Проверка продолжается», – сказал Реут, отвечая на вопрос РИА «Новости», есть ли среди подписей некоторых кандидатов «мертвые души».

Он также отметил, что в случае подтверждения данной информации такие подписи будут считаться недействительными.

«Естественно, в случае подтверждения такие подписи будут считаться недействительными, ну и дальше уже будут работать правоохранительные органы на предмет проверки на преступление», – сказал Реут.

Сообщения о «мертвых душах» в списках некоторых кандидатов, поданных в избирком, появились ранее в социальных сетях.

Накануне председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что официальных жалоб в Московскую городскую избирательную комиссию по поводу проверки подписей за независимых кандидатов не поступало.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.