В Мосгоризбирком не поступало жалоб на проверку подписей за независимых кандидатов

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что официальных жалоб в Московскую городскую избирательную комиссию по поводу проверки подписей за независимых кандидатов не поступало.

«Ни от кандидатов, ни от участников пикетов, ни одной жалобы к нам официально не поступало. И вообще официальных жалоб, связанных с проверкой подписей, к нам ни одной не поступило», – сказал он, передает РИА «Новости».

Комментируя заявления главы муниципального округа Красносельский, кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина в Facebook о том, что комиссия посчитала спорными более 700 его подписей и таким образом его не пускают на выборы, председатель горизбиркома заявил, что делать выводы до окончания проверки еще рано.

При этом Горбунов назвал пикеты в поддержку Яшина, которые прошли в среду у здания Московской городской избирательной комиссии, давлением на комиссию. «Параллельно у нас идут однотипные заявления в поддержку, обращения. Все что-то требуют, одно и то же. Это перечень так называемых независимых кандидатов, чтобы их допустили до выборов», – сказал Горбунов.

Московский городской избирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.