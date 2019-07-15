В подписных листах кандидатов в Мосгордуму нашли «мертвые души»

В листах подписавшихся за кандидатов в Мосгордуму были найдены «мертвые души», об этом соообщил член Общественной палаты Илья Ремесло, который опубликовал результаты расследования и привел фотографии могил тех, кто якобы поддержал выдвиженцев.

Среди прибегнувших к такому способу кандидатов, по данным Мосизбиркома, оказались Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Иван Жданов, сообщает НТВ. Впрочем, они с этим категорически не согласны и в привычной для оппозиционных деятелей провокационной манере попытались оспорить решение о недопущении их на выборы.

«Мертвые души» – это классика», – говорит Илья Ремесло. Член Общественной палаты вместе с волонтерами отыскал на кладбище тех, кто, по его словам, поставил свои подписи в поддержку некоторых кандидатов в Мосгордуму. Усопшие избиратели нашлись в документах, которые подали в избирком Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, у тех, «кто громче остальных называет любую фальсификацию позорной», отметил Ремесло.

«Я свою задачу вижу в том, чтобы оградить от последствий общество, которое нагло хотят использовать. Они ведь даже уже мертвецов вовлекают в свои грязные политические игры», – добавил член ОП.

Помимо покойных нашлись подписанты и несуществующие, и те, чьи паспортные данные в базах не значатся. Например, у Соболь из 4 тыс. 940 подписей недействительными или недостоверными были признаны 725. Это больше 14,5%. А допустимый законом порог – 10%, что и стало основанием для отказа кандидату в регистрации, сообщили в Мосгоризбиркоме.

В общей сложности Мосгоризбирком забраковал документы девяти кандидатов, придерживающихся разных политических взглядов. Например, коммуниста Вадима Кумина или члена ЛДПР Василия Власова. Но как только статистика была озвучена, лишь так называемые несистемные оппозиционеры прибегли к своим привычным методам и призвали сторонников выйти на несанкционированный митинг в Новопушкинский сквер. Локацию вскоре решено было сменить – чтобы привлечь к себе внимание. Переместились к мэрии. И ничего, что московская мэрия по воскресеньям не работает. Из-за этого курьезнее смотрелась процессия стучащих в запертые двери.

«Осознав-таки, что здесь «хайпануть» не получится, митингующие двинулись к зданию городского избиркома. Попутно поменялись и лозунги. И уже не очень было понятно, чего вообще хотят эти люди? Например, зачем взяли в кольцо съемочную группу НТВ? Зачем устроили травлю по законам стаи?», – говорится в материале.

Оппозиционные активисты гуляли по Москве целый день, им никто не препятствовал. Но уже к вечеру, когда через головы полицейских полетели туристические коврики и палатки, которые собравшиеся намеревались здесь разбить, началось то, чего и добивались подопечные Соболь и компании. А вскоре на руках правоохранителей картинно расположилась и сама обиженная Любовь Соболь.

«И сами деятели хотели бы, чтобы их «повинтили». Это хайп и дает возможность опротестовать в суде отказ в регистрации: вот, мы же находились в заключении, нас же задержали и мы не могли принести нужное число подписей и документов», – сказал политолог Павел Данилин.

Самое интересное, что уголовное наказание за фальсификацию документов понесут вовсе не кандидаты, а волонтеры, которые собирали подписи. Некоторые из них, наверняка, осознанно участвовали в подделке данных избирателей. А большинство даже не догадывались, что их попросту используют.