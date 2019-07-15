В Мосгоризбиркоме рассказали о шантаже со стороны ряда кандидатов в Мосгордуму

В Мосгоризбиркоме сообщили о попытках ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы шантажом и давлением заставить избирательные комиссии принять незаконные решения о их регистрации.

«Все кандидаты без исключения получили итоговые протоколы заседаний рабочих групп окружных избирательных комиссий в установленный срок. В этих протоколах указаны нарушения избирательного законодательства, по составу и в объеме, который может стать основанием для принятия комиссией решения об отказе в регистрации», – сообщает «Вестник Мосгоризбиркома».

В случае несогласия с решением комиссии кандидат вправе его оспорить в суде. «Сотрудники Мосгоризбиркома приложат все усилия, чтобы все жалобы, претензии, аргументы и возражения кандидатов были рассмотрены комиссиями без каких-либо исключений», – отмечается в сообщении.

При этом в Мосгоризбиркоме добавили, что «часть кандидатов вместо того, чтобы изучить предоставленные протоколы и материалы и подготовиться к заседанию комиссии, открыто и умышленно занимаются манипуляцией общественным мнением и предпринимают незаконные попытки давления на избирательные комиссии». В частности, кандидаты «размещают петиции, требования которых противоречат избирательному законодательству», а также проводят «несанкционированные митинги и собрания, пикетирование окружных комиссий и Мосгоризбиркома».

«Отдельные кандидаты, получив итоговые протоколы, убедились в недостоверности собранных подписей и ошибках в предоставленных документах и пытаются шантажом и давлением заставить ОИК и МГИК принять незаконные решения о своей регистрации с нарушением законодательства», – отметили в Мосгоризбиркоме.

Там отметили, что в данных действиях усматриваются признаки правонарушений, ответственность за которые предусмотрены статьей 212.1 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и неоднократное нарушение закона о митингах), статьей 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательных комиссий), статьями КоАП РФ 19.3 (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции), 20.2 (нарушение установленного порядка проведения митингов и собраний) и 20.1 (мелкое хулиганство). Наказание по этим статьям предусматривает штрафы, исправительные работы и лишение свободы на срок до четырех лет.

Тем временем председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации отказано девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. Больше всего отказов в восьмом избирательном округе, также есть отказы в 13, 28, 30, 41, 42 округах.

По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 187 кандидатов. Всего документы сдали 292 человека. Большинство зарегистрированных – порядка 130 человек – представители парламентских партий, передает «Интерфакс».

В понедельник и вторник будут проходить последние заседания комиссии. «В среду будет полная картина», – уточнил председатель Мосгоризбиркома.

Горбунов также призвал кандидатов не оказывать давление на комиссию, уточнив, что в избирком поступило 200 петиций с одинаковым текстом с разных электронных адресов. «И везде один текст... Требуем зарегистрировать... Но почему-то под этими петициями большинство тех, кто поставил подпись – это жители Московской области. Какое отношение они имеют к выборам в Москве, непонятно», – отметил Горбунов.

Ранее сообщалось, что на выборы в Мосгордуму седьмого созыва зарегистрированы пятеро оппозиционных кандидатов по 14-му избирательному округу.

Напомним, в воскресенье, по данным полиции, на несанкционированной акции в центре Москвы собрались около тысячи участников. Среди них были приезжие с Украины. Полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября в единый день голосования. Все 45 депутатов Мосгордумы избираются по одномандатным округам, как и на прошлых выборах.