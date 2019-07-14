Гражданин Украины объяснил свое участие в акции оппозиции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы, посвященной, как заявляли организаторы, предстоящим выборам в Московскую городскую думу, принимал участие гражданин Украины.

Фрагмент трансляции телеканала «Дождь», который взял интервью у приезжего с Украины, опубликован в Twitter.

«А вы сами из какого округа?» – спросил корреспондент.

«Я сам с Украины», – с улыбкой ответил участник акции протеста. На вопрос о том, почему он пришел на несогласованный митинг в Москве, приезжий сказал: «Пора чтоб здесь (в России – прим. ВЗГЛЯД) такая власть была, как сейчас на Украине».

Участник митинга поставил в пример российскому руководству президента Украины Владимира Зеленского, которого, между тем, критикуют в собственной стране за неспособность установить мир в Донбассе и улучшить жизнь граждан.

- а вы с какого округа

- я с Украины pic.twitter.com/jpirMUxeGp — Николай Ламберт (@NikolassLambert) 14 июля 2019 г.

В воскресенье столичные полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.