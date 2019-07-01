На Украине пожалели, что выбрали Зеленского

Отдавая свои голоса за Владимира Зеленского на прошедших президентских выборах, украинцы допустили ошибку, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

В эфире телеканала «112 Украина» Рабинович признался, что во втором туре выборов главы государства он и сам голосовал за Зеленского. Тот, однако, всех обманул, считает депутат Рады.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

Нет



«Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», – и ничего: пленных [освободили] – плохо, тарифы – «я пошутил», мир – вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: «Я покрашу два киоска», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Рабиновича, Украина превращается в «96-й квартал».

Ранее лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заподозрил Зеленского в госизмене.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД