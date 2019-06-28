Зеленского заподозрили в госизмене

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в госизмене.

Ляшко попросил правоохранительные органы Украины проверить на государственную измену слова Зеленского об освобождении украинских моряков и возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), которые были сказан на встрече с канцлером Германии и президентом Франции. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

«Если ты, Владимир, знал, что решение принято (о возврате делегации в ПАСЕ), и никому не сказал, по-моему, это тянет на государственную измену. Я обращаюсь к правоохранительным органам тщательно проанализировать озвученную Зеленским информацию. Президент Украины не имеет права держать от украинцев тайны», – заявил Ляшко.

По мнению Ляшко, Зеленский сговорился с Россией в конце мая. Якобы президент Украины намерен выполнить условия, указанные российским МИД в ноте, и продолжить уголовное преследование задержанных украинских моряков. Тем самым он признает юрисдикцию России над Крымом.

«Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а наша борьба в ПАСЕ и позиция МИД сломали ему этот заговор», – пишет Ляшко.

Депутат призвал спецслужбы расследовать эту «очень подозрительную историю». Также он заявил, что инициирует создание парламентской комиссии для отдельного расследования.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ. Зеленский считает, что в решении ПАСЕ восстановить права делегации России виноваты в том числе депутаты Верховной рады.

Также ранее Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в украинское посольство о том, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается. Климкин отверг предложение России

После этого Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях украинского МИД на международной арене из интернета, так как Климкин «не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины». В Верховной раде заподозрили Климкина в саботаже. Сам он утверждает, что у его ведомства были полномочия отвечать на ноту России без согласования с Зеленским.

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