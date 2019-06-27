Климкин выступил против помощи украинским морякам

Глава МИД Украины Павел Климкин отверг предложение России, касающееся возможностей Киева способствовать освобождению украинских моряков.

Москва напомнила Киеву, что в рамках российских законов есть возможности, которые Киев мог бы использовать, чтобы помочь освобождению моряков, передает РИА «Новости».

Глава МИД Украины заявил в Facebook, что Москва пытается заставить Киев признать судебный процесс, но украинская сторона на это не пойдет.

Климкин со ссылкой на «решение Международного трибунала» потребовал освободить украинских моряков и корабли, которые нарушили российскую границу.