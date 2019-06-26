Россия направила ноты Украине и трибуналу по морскому праву

Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в украинское посольство о том, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, об этом сообщил МИД России.

В нотах обращается внимание на возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть задействованы украинской стороной для их освобождения, сообщается на сайте МИД.

Также в этих документах подтверждается позиция России о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации.

«Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие», – отметило ведомство.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении Москвы меры для немедленного освобождения судов и моряков. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько обоснован вердикт трибунала и как России реагировать на решение в пользу Украины.