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Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы

Фото: rk.gov.ru
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир и два катера, задержанные при конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года. Президент Украины Зеленский уже заявил, что возращение моряков способствовало бы началу диалога с Москвой. Но насколько обоснован вердикт трибунала и как России реагировать на решение в пользу Украины? Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Россия и Конго сближаются по-военному

Армия Конго укрепит свою мощь за счет российских инструкторовФото: Goran Tomasevic/Reuters
Российские специалисты будут обслуживать в Конго военную технику, которую африканцы ранее купили у Москвы. Такова договоренность лидеров стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Африка находится в сфере интересов многих государств, почему же Конго решило укреплять сотрудничество именно с Россией? И каковы шансы того, что Браззавиль заинтересован в появлении в стране российской военной базы? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

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Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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               25 мая 2019, 18:45
            Фото: rk.gov.ru
            Текст: Андрей Резчиков

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            Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир и два катера, задержанные при конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года. Президент Украины Зеленский уже заявил, что возращение моряков способствовало бы началу диалога с Москвой. Но насколько обоснован вердикт трибунала и как России реагировать на решение в пользу Украины?

            В субботу заседающий в Гамбурге Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) потребовал от Москвы освободить задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе за нарушение российской границы украинских моряков и военные корабли. Как заявил глава трибунала Пак Чжин Хен, речь идет о двух малых бронированных артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу». На их бортах находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.

            При этом трибунал отказался требовать от России прекратить уголовное преследование в отношении задержанных. В то же время Москва и Киев, согласно решению трибунала, не должны обострять спор по инциденту и до 25 июня предоставить суду отчеты по событиям в проливе.

            Напомним, Украина пожаловалась на Россию в ITLOS в апреле с требованием немедленно освободить ее военно-морские суда и моряков. Представители России отказались присутствовать на заседаниях и на оглашении вердикта.

            По поводу субботнего заявления Пака МИД России опубликовал официальный комментарий. Дипломаты подчеркнули, что юрисдикция трибунала, в частности, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, не распространяется на этот случай (украинские корабли были военными, а не гражданскими) и сообщили о решении Москвы отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

            При этом подчеркивается, что избежать инцидента «можно было при условии соблюдения требований российского законодательства».

            Похожую точку зрения выразили в Симферополе. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма Александр Молохов сообщил, что морской трибунал не вправе выдвигать России подобные требования. «Это нелогичное решение, которое не подлежит исполнению. Обращаю внимание на то обстоятельство, что оно не было единогласным», – заявил Молохов.

            «За» высказались 19 судей, «против» – один. С особым мнением выступил судья Роман Колодкин, который напомнил, что в данном случае юрисдикция трибунала не распространяется на конкретный инцидент.

            Однако президент Украины Владимир Зеленский, который еще 19 апреля во время дебатов на футбольном стадионе в Киеве с тогдашним главой государства Петром Порошенко задался вопросом, как можно было посылать моряков «на верную смерть», заявил, что выполнение Москвой требования ITLOS стало бы «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».

            Как пишет Зеленский в Facebook, Россия может сделать шаг к «разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом».

            Порошенко, в свою очередь, посоветовал администрации Зеленского «не ждать импульса от общества, а самим формировать повестку дня по освобождению моряков».

            Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин убежден, что несмотря на требование морского трибунала, решать судьбу моряков будет российский суд. «Освобождение моряков может сподвигнуть Киев к созданию новых провокаций», – сказал Мухин газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, США «буквально науськивают Киев быть все более агрессивным по отношению к России». «Это не делает чести ни Западу, ни Украине.

            Ситуация мерзкая, подлая. Жаль, что мы все попали в нее. Но если дать слабину, Киев под давлением Вашингтона будет идти дальше. Возможно, этот прецедент откроет ящик Пандоры и все, не дай Бог, закончится кровью»,

            – предупреждает политолог.

            Что касается позиции Зеленского, которого Запад считает избранным президентом Украины, то Мухин напомнил, что Россия «пока не признала эти выборы, а приняла их к сведению». «Россия должна и будет действовать исключительно в правовом поле во всех случаях. Это наша прерогатива в отличие от Киева», – подчеркнул Мухин.

            Такого же мнения придерживается политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. По его словам, Россия должна действовать в рамках своего права и законов. «Моряки пересекли границу. Должно пройти следствие и состояться суд. Люди должны получить сроки за свое преступление. И после этого президент Путин, если захочет, в рамках доброй воли, а не под давлением, может помиловать моряков для того, чтобы, условно, диалог стал возможен», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД, добавив, что пока идет следствие, «президент вмешиваться не будет».

            Решение морского трибунала Матвейчев назвал «заказным и абсолютно наглым». «Нигде никому не позволено нарушать морскую границу. Эта морская граница существовала и до крымских событий. Поэтому чтобы не позволять и впредь никому нарушать наши границы, должно быть все процедурно соблюдено: доведено до суда и приговора», – убежден собеседник.

            Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками. То, как все происходило, явно указывало на провокационность действий украинской стороны. По информации ФСБ, Киев не подал заявку на прохождение пролива ни за 48, ни за 24, ни за четыре часа до захода, чего требуют правила плавания и пребывания иностранных военных кораблей и других государственных судов в российских территориальных водах.

            Осмотр задержанных катеров установил, что их артиллерийские установки были заряжены и готовы к бою, притом что в районе Керченского пролива на тот момент находились 166 гражданских судов в ожидании прохода. На катерах нашли вооружение и боеприпасы в числе, превышающем стандартный боекомплект. А в ходе обыска на борту катера «Никополь» обнаружили контрольный лист, в тексте которого говорилось о необходимости провести операцию в регионе «скрытно».

            Сейчас дело моряков рассматривает суд. В случае обвинительного приговора всем им грозит до шести лет заключения. Владимир Путин называл инцидент провокацией Киева, предпринятой с целью поднять рейтинг Петра Порошенко в преддверии выборов.

            После инцидента Украина пытается представить этих моряков как военнопленных несмотря на то, что они обвиняются в совершении уголовного преступления. Более того, такая позиция Киева противоречит Конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года. Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны. Ко всем обвиняемым допущены украинские консулы, им предоставлены адвокаты-защитники.

            На фоне этой напряженности НАТО пообещало усилить свое присутствие в Черном море с целью «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив».

            Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, однако украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент, невыполнение которого чревато военным конфликтом.


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