Трибунал по морскому праву поддержал Киев в деле о провокации в Черном море

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских моряков и военные корабли, которых задержали в Керченском проливе за нарушение российской границы, объявил глава трибунала Пак Чжин Хен.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее российская сторона извещала Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.