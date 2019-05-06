Россия отказалась от участия в слушаниях по Керченскому инциденту

Представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков, следует из вербальной ноты, направленной в инстанцию посольством России в ФРГ.

В документе, адресованном суду, который находится в немецком Гамбурге, говорится, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

В вербальной ноте отмечается, что «Украина решила представить запрос о применении временных мер до начала двусторонних консультаций с Россией». Единственный раунд консультаций Москвы и Киева по инциденту в районе Керченского пролива прошел в Гааге 23 апреля. После этого «Украина решила отказаться от дальнейших двусторонних консультаций», хотя представители России выразили готовность продолжать диалог, говорится в вербальной ноте.

В апреле в МИД также отметили, что Москва призывает Киев вместо судебного разбирательства в Международном трибунале по морскому праву приступить к консультациям по ситуации вокруг инцидента.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Она требует применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.