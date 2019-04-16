Россия ответила на обращение Украины в морской трибунал

Москва призывает Киев вместо инициированного им судебного разбирательства в Международном трибунале по морскому праву приступить к консультациям по ситуации вокруг инцидента в Керченском проливе, заявили в МИД России.

«Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы, проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство указывает, что Украина «поступает недобросовестно», пытаясь использовать ситуацию вокруг инцидента во внутриполитических целях. Вместо предусмотренных международным правом и российско-украинскими договорами консультаций Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с ходатайством о предписании временных мер, отметили в МИД.

«Российская сторона остается открытой к контактам в двустороннем формате по вопросам, связанным с данным инцидентом, о чем Украина была официально проинформирована нотами МИД России», – заявили в ведомстве.

Также МИД указывает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», так как России и Украина сделали оговорки о неприменимости предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров.

Отмечается, что процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов и получают медицинскую помощь.

«Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа», – заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием применить в отношении России временные меры с целью немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков, задержанных Россией в Черном море.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, были задержаны российскими пограничниками.