НАТО одобрило пакет мер по усилению присутствия в Черном море

Страны НАТО одобрили пакет мер, которые направлены на усиление присутствия альянса в Черном море, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

«Мы одобрили пакет мер, направленный на улучшение нашей осведомленности о ситуации, а также на усиление поддержки Грузии и Украины», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, НАТО займется обучением ВМС и береговой охраны этих стран, а также о визитах кораблей, совместных учениях и обмене информацией.

Сейчас, сказал Столтенберг, в Черном море находится одна из натовских корабельных групп.

Он добавил, что Россия «продолжает наращивание военных сил в регионе», но высказался за диалог с ней.

Ранее МИД заявил, что Североатлантический альянс своими действиями в Черном море подталкивает власти Украины к новым провокациям.

Накануне постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сообщила, что в рамках «пакета мер» против России в Черном море альянс собирается отправить больше кораблей в этот регион, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». В Кремле негативно отреагировали на это заявление.