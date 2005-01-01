НАТО собралось гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон рассказала, какие меры собирается принять альянс в рамках «пакета мер» против действий России в Черном море.

По ее словам, планируется «укрепить разведку, воздушную разведку», а также отправить больше кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море».

Хатчисон считает «недопустимым, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве», передает ТАСС.

По словам постпреда США, нужно убедиться, что «есть возможность сдерживать агрессию России».

Кроме того, она бездоказательно обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Хатчисон заявила, что США якобы «вынуждены» выйти из договора, так как им необходимо «подстроить» военный потенциал «под сдерживание нарушающих договор ракет».

Напомним, высокопоставленный представитель Госдепа сообщил, что на встрече в Вашингтоне главы МИД стран НАТО примут пакет мер в качестве ответа на действия России в Черном море.

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