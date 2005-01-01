НАТО собралось принять «пакет мер» против действий России в Черном море

На встрече в Вашингтоне главы МИД стран НАТО примут пакет мер в качестве ответа на действия России в Черном море, заявил высокопоставленный представитель Госдепа.

«Пакет мер в Черном море – это часть нашего ответа на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в этом регионе. Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что пакет мер будет принят по итогам встречи министров.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса планируют расширить присутствие в Черном море. Ранее Украина запросила у альянса помощь в Черном море.