Украина позвала НАТО на помощь в Черное море

Постпред Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, какой помощи украинские ВМС ждут от альянса.

Киев предложил НАТО сформировать отдельный пакет помощи военно-морским силам Украины, чтобы «увидеть, какие есть потребности и какие есть возможности помочь», пишет «Европейская правда».

НАТО передан запрос о поддержке в Черном море, который включает просьбы о финансовой и политической помощи, а также демонстративной помощи, то есть присутствия в Черном море, и организации совместных учений.

14 февраля министр обороны Украины Степан Полторак должен будет объяснить коллегам из НАТО, «на что тратится поддержка, средства, усилия членов».

Киев просит о помощи «в развитии инфраструктуры военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств». У других государств запросят также «разведку, радары, обмен информацией».

Напомним, Украина анонсировала начало подготовки к совместным украинско-американским учениям Sea Breeze – 2019, которые планируется провести в северо-западной части Черного моря. Москва считает опасными планы США и Украины провести такие учения.