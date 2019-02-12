Москва оценила идею учений США и Украины в Черном море

Москва считает опасными планы США и Украины провести учения в акватории Черного моря, заявил заместитель министр иностранных дел Григорий Карасин.

«Идея опасная. Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея», – сказал он, передает ТАСС.

Накануне министерство обороны Украины анонсировало начало подготовки к совместным украинско-американским учениям Sea Breeze – 2019, которые планируется провести в северо-западной части Черного моря.

В 2018 году маневры Sea Breeze проводились вблизи Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря. В них были задействованы более 2 тыс. военнослужащих, около 30 кораблей и судов, ряд летательных аппаратов из 19 стран.