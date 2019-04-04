Москва предупредила НАТО о последствиях наращивания присутствия в Черном море

Наращивая свое военное присутствие в районе Черного моря, Североатлантический альянс подталкивает власти Украины к новым провокациям, заявил МИД России в связи с 70-летием НАТО.

В заявлении на сайте МИД России говорится, что 4 апреля исполняется 70 лет со дня подписания Североатлантического договора, на основе которого было создано НАТО.

Российское внешнеполитическое ведомство констатирует, что североатлантический блок не собирается отказываться от наращивания военно-политической конфронтации с Россией. «Ключевая задача альянса в общем-то не меняется с момента его образования в 1949 году – сплотить ряды союзников под знаменем сдерживания «угрозы с Востока», – говорится в заявлении.

НАТО, формально декларируя готовность к диалогу с Москвой, не предпринимает никаких конкретных шагов, отметили в ведомстве. «В ходу все тот же язык ультиматумов и отсутствие готовности разбираться по существу в ключевых проблемах европейской безопасности в формате содержательного разговора, ориентированного на результат», – сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что НАТО продолжает наращивать коалиционный потенциал и совершенствовать военную инфраструктуру у российских границ для оперативной переброски сил и средств на Восток. Дополнительные средства выделяются также на развитие системы ПРО, БПЛА и истребителей нового поколения, указано в сообщении.

«После милитаризации северо-востока Европы, ранее спокойного в военном отношении, в НАТО решили нарастить военное присутствие и на черноморском фланге. Усиливаются все компоненты – воздушный, наземный и морской», – говорится в комментарии.

«Американский постоянный представитель при НАТО заявляет, что это делается «для гарантированного прохождения украинских судов», то есть подталкивает Киев к новым провокациям», – добавили в МИД России.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что альянс собрался гарантировать Украине проход через Керченский пролив. В Кремле такие заявления восприняли негативно.

Москва заявляла, что планы США вызывают обострение ситуации перед вторым туром президентских выборов на Украине и являются подыгрыванием милитаристским лозунгам действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала, сможет ли альянс гарантировать проход Украине через Керченский пролив и какие ответные меры может предпринять Россия.

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