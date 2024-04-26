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У связанных с платформой Hydra подозреваемых изъяли 350 млн рублей
МВД нашло у связанных с платформой Hydra подозреваемых 350 млн рублей
У подозреваемых в связи с даркнет-площадкой Hydra изъяли более 350 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.
Заведено несколько уголовных дел, оперативно-розыскные мероприятия проводились в Москве, Подмосковье, Хабаровском, Краснодарском краях и в Белоруссии, сказала Волк, передает ТАСС.
При обысках у них нашли более 200 электронных носителей информации, свыше 350 млн рублей в российской и иностранной валютах, четыре цифровых кошелька с криптовалютой.
В апреле 2022 года в Москве арестовали одного из основателей площадки по продаже наркотиков «Гидра» в Сети Дмитрия Павлова. В том же году в Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra.