В Москве арестован основатель площадки по торговле наркотиков «Гидра»

В российской столице арестовали одного из основателей площадки по продаже наркотиков «Гидра» в Сети Дмитрия Павлова, сообщают информационные агентства со ссылкой на базу данных Мещанского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павлова Д. О., который проходит по делу, возбужденному по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»)», – цитирует документ ТАСС.

По этим данным, решение вынесли еще 11 апреля, но оно пока не вступило в законную силу. У Павлова есть 10 дней, чтобы обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что в Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra. Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу в теневой части интернета, доступ к которой был открыт как минимум с 2015 года.

На платформе, где были зарегистрированы более 19 тыс. продавцов и около 17 млн пользователей, велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. Hydra Market, вероятно, была нелегальной площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи оценивали в более чем миллиард евро.

Минюст США внес санкционный список эту интернет-площадку. По версии США, руководство ею проводилось с территории России и других стран СНГ.