В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra

В Германии закрыли серверную инфраструктуру крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market, говорится в сообщении федерального ведомства уголовной полиции.

«Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 млн евро, которые относятся к торговой площадке», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Против операторов и администраторов платформы ведется предварительное расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании денег.

Этому предшествовали «масштабные расследования», которые проводились BKA и прокуратурой Франкфурта «с августа 2021 года и в которых участвовали органы власти США», говорится в сообщении.

Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу Darknet, доступ к которой был открыт как минимум с 2015 года. На платформе, где были зарегистрированы более 19 тыс. продавцов и около 17 млн пользователей, велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. По оценкам BKA, Hydra Market, вероятно, была нелегальной площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 млрд евро.

Ранее ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов продажи наркотиков через даркнет.

Напомним, в декабре Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. На этом сайте можно было скачать разработанный когда-то для нужд американских спецслужб браузер и с помощью него получить анонимный доступ к сайтам, в том числе в теневую зону интернета – даркнет. Как пояснили в ведомстве, Tor Project внесен в Единый реестр запрещенной информации за публикацию инструкций по доступу к противоправному контенту.